Εκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Έκλεισε η Πανεπιστημίου (βίντεο-φωτογραφίες) 

Στο «κόκκινο» η κίνηση στο κέντρο

UPDATE: 12:52
προπυλαια

Συλλαλητήριο στα Προπύλαια πραγματοποιούν αυτή την ώρα εκπαιδευτικοί και μαθητές, διαμαρτυρόμενοι για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Η οδός Πανεπιστημίου έκλεισε και έχουν επιβληθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα.

Την κινητοποίηση στα προπύλαια στηρίζει και η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.

συλλαλητηριο

Η κίνηση στο κέντρο είναι στο «κόκκινο». 

Πολύ αυξημένη η κίνησε σε Σταδίου, Πανεπιστημίου, άνοδος Συγγρού και ανοδικό άξονα Καλλιρόης – Αρδηττού

συλλαλητηριο


 

