Συλλαλητήριο στα Προπύλαια πραγματοποιούν αυτή την ώρα εκπαιδευτικοί και μαθητές, διαμαρτυρόμενοι για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.
Η οδός Πανεπιστημίου έκλεισε και έχουν επιβληθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα.
Την κινητοποίηση στα προπύλαια στηρίζει και η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.
Η κίνηση στο κέντρο είναι στο «κόκκινο».
Πολύ αυξημένη η κίνησε σε Σταδίου, Πανεπιστημίου, άνοδος Συγγρού και ανοδικό άξονα Καλλιρόης – Αρδηττού.
Πηγή: skai.gr
