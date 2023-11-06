Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι δράστες της επίθεσης κατά 19χρονων σε λεωφορείο – Πέταξαν αναμμένο πυρσό, απείλησαν τον οδηγό

Ο ένας εκ των ανηλίκων πέταξε, επιπλέον, ναυτικό πυρσό, ενώ κατά το ίδιο περιστατικό δέχθηκε επίθεση ο πατέρας ενός εκ των παθόντων κι ο οδηγός του λεωφορείου κατήγγειλε ότι απειλήθηκε.

Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης σε βάρος δύο 19χρονων, από ομάδα ατόμων, που συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αφορμή προσωπικές διαφορές, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιώντας δύο ανήλικους 16 και 17 ετών για εμπλοκή στο επεισόδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση tτης αστυνομίας, οι δύο 19χρονοι βρίσκονταν σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 72, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, όταν κατά τη διάρκεια της αποβίβασής τους δέχθηκαν επίθεση από τους δράστες.

Ο ένας εκ των ανηλίκων πέταξε, επιπλέον, ναυτικό πυρσό, ενώ κατά το ίδιο περιστατικό δέχθηκε επίθεση ο πατέρας ενός εκ των παθόντων κι ο οδηγός του λεωφορείου κατήγγειλε ότι απειλήθηκε.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των λοιπών δραστών.

