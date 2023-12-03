Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 26,9 εκατ. ευρώ αποφασίστηκε προς τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή Χρήστου Τριαντόπουλου, του γενικού γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και την αρμόδια υπό-επιτροπή της, δημοσιεύτηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, η τροποποίηση της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «2η Τροποποίηση Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης - Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού IV», η οποία αφορά πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 26,9 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: 6ΤΙΛ46ΜΤΛ6-Ι4Μ)».

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθεί νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Περιφέρειες, προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias».

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» και άλλες φυσικές καταστροφές, ανέρχεται σε 145,5 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους ΟΤΑ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις, καθώς ωριμάζει η ανάλυση και καταγραφή των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

