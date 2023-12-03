Μεγάλη επιχείρηση του τμήματος Ασφάλειας Αιγιαλείας πραγματοποιήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό δραστών κλοπής χρηματοκιβωτίου από κατάστημα εστίασης στην παραλία Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το χρηματοκιβώτιο περιείχε 8.500 ευρώ και οι δράστες το «σήκωσαν» και προσπάθησαν να «εξαφανιστούν».

Ωστόσο, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έδρασαν άμεσα και κατάφεραν εντός μικρού χρονικού διαστήματος να συλλάβουν τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων και η μητέρα ενός από τους δράστες που ήταν ανήλικος. Η διάρρηξη έγινε σε επιχείρηση επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής στο Αίγιο.

Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη το χρηματοκιβώτιο που ήταν εγκατεστημένο – «ασφαλισμένο» με βίδες και περιείχε περίπου 8.500 ευρώ και έγγραφα. Παρόλα αυτά οι δράστες κατάφεραν να «ξηλώσουν» το χρηματοκιβώτιο και να φύγουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς την έγκαιρη δράση της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί πως στην περιοχή της Αιγιάλειας έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες κλοπές χρηματοκιβωτίων.

