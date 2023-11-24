Ορκωμοσία πρωτοετών σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

Η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου.

Στην ορκωμοσία παρέστη ο διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Πάρις Καπραβέλος, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Όπως ανακοινώθηκε, η τελετή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο στρατόπεδο «Λοχαγού Ιατρού Φωκά», χοροστατούντος του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης αρχιμανδρίτη π. Ιάκωβου Αθανασίου, ως εκπροσώπου του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, η υποπρόξενος του γενικού προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία Παστελλή-Παντελίδου, ως εκπρόσωπος του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Πολυκάρπου, ο διοικητής της ΣΣΑΣ, υποστράτηγος Θεόδωρος Αθανασόπουλος και ο διοικητής της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κεφαλάς, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί, καθώς και οι οικείοι των ορκισθέντων πρωτοετών σπουδαστών.

Ορκίστηκαν συνολικά 143 πρωτοετείς σπουδαστές του Ιατρικού, Κτηνιατρικού, Νομικού, Οδοντιατρικού, Οικονομικού, Φαρμακευτικού και Ψυχολογικού τμήματος, εκ των οποίων 1 από την Κύπρο, 1 από την Αλβανία, 3 από την Αρμενία και 5 από την Ιορδανία.

