Σε ρυθμούς Black Friday κινείται από το πρωί η αγορά με πλήθος κόσμου να σπεύδει στα καταστήματα προκειμένου να επωφεληθεί από τις προσφορές.

Η Ερμού στο κέντρο της Αθήνας γέμισε από νωρίς από κόσμο που κοιτούσε τις βιτρίνες, έμπαινε στα καταστήματα και σύγκρινε τιμές προκειμένου να εκμεταλλευεθεί την καλύτερη προσφορά. Μάλιστα σε ορισμένα καταστήματα δεν έλειψαν και οι ουρές.

Ίδια εικόνα και στη Θεσαλονίκη. Σε εμπορικό κέντρο της συμ,πρωτεύουσας , αρκετός κόσμος είχε σχηματίσει ουρές έξω από κατάστημα αθλητικής ένδυσης πριν… την έναρξη του ωραρίου. Δεκάδες άτομα -κυρίως νεαρής ηλικίας- περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για το κυνήγι των προσφορών, σύμφωνα με το thesstoday.

Ωστόσο, στο πνεύμα της μέρας φαίνεται όμως πως βρέθηκαν και επιχειρήσεις που δεν έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουν μέρος στον εμπορικό αυτό θεσμό όπως σε εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ταξιδιωτικά γραφεία ακόμη και σε take away καφέ.

Στη Λάρισα σημειώθηκαν ουρές έξω από γνωστό κατάστημα ρούχων. Σε σχετικό βίντεο φαίνεται ο κόσμος να περιμένει να ανοίξουν τα ρολά του καταστήματος και τη στιγμή που αυτά σηκώνονται, όσοι περίμεναν μπαίνουν για να προλάβουν τις προσφορές που υπάρχουν λόγω της Black Friday.

