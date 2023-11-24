Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Black Friday: Αυξημένη η κίνηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα - Ουρές έξω από καταστήματα (Βίντεο, φωτογραφίες)

Η Ερμού στο κέντρο της Αθήνας γέμισε από κόσμο από πολύ νωρίς - Ίδια εικόνα και στη Θεσαλονίκη

BLACK FRIDAY

Σε ρυθμούς Black Friday κινείται από το πρωί η αγορά με πλήθος κόσμου να σπεύδει στα καταστήματα προκειμένου να επωφεληθεί από τις προσφορές. 

BLACK FRIDAY

Η Ερμού στο κέντρο της Αθήνας γέμισε από νωρίς από κόσμο που κοιτούσε τις βιτρίνες, έμπαινε στα καταστήματα και σύγκρινε τιμές προκειμένου να εκμεταλλευεθεί την καλύτερη προσφορά. Μάλιστα σε ορισμένα καταστήματα δεν έλειψαν και οι ουρές.

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

Ίδια εικόνα και στη Θεσαλονίκη. Σε εμπορικό κέντρο της συμ,πρωτεύουσας , αρκετός κόσμος είχε σχηματίσει ουρές έξω από κατάστημα αθλητικής ένδυσης πριν… την έναρξη του ωραρίου. Δεκάδες άτομα -κυρίως νεαρής ηλικίας- περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για το κυνήγι των προσφορών, σύμφωνα με το thesstoday.

Ωστόσο, στο πνεύμα της μέρας φαίνεται όμως πως βρέθηκαν και  επιχειρήσεις που δεν έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουν μέρος στον εμπορικό αυτό θεσμό όπως σε εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ταξιδιωτικά γραφεία ακόμη και σε take away καφέ.

BLACK FRIDAY

Στη Λάρισα σημειώθηκαν ουρές έξω από γνωστό κατάστημα ρούχων. Σε σχετικό βίντεο φαίνεται ο κόσμος να περιμένει να ανοίξουν τα ρολά του καταστήματος και τη στιγμή που αυτά σηκώνονται, όσοι περίμεναν μπαίνουν για να προλάβουν τις προσφορές που υπάρχουν λόγω της Black Friday.

@tsinouli #blackfriday #blackfridaydeals #zara #shopping #shoppingaddict ♬ Funny Song - Funny Song Studio & Sounds Reel
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Black Friday καταστήματα Αθήνα Θεσσαλονίκη Λάρισα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark