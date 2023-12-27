Ορκίστηκε ο επανεκλεγείς Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας η ορκωμοσία του επανεκλεγέντος Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την νέα περίοδο.

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Μάκης Βορίδης μεταφέροντας και το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε το διαφορετικό τοπίο που καλείται πλέον να υπηρετήσει η Περιφερειακή Αρχή. Μάλιστα προσδιόρισε ότι είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο σε σχέση με εκείνο που υπήρχε από το 2019 μέχρι τώρα.

Ο κ. Βορίδης παράλληλα προσδιόρισε και τις υψηλές προσδοκίες για το επίπεδο συνεργασίας που έχει θέσει η κυβέρνηση και σημείωσε ότι «..μέσα στο 2024 θα είναι έτοιμοι και οι κώδικες τις τοπικής αυτοδιοίκησης» και όπως υπογράμμισε ο "για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει όλη την νομοθεσία συγκεντρωμένη προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στη δουλειά της».

Ακόμη ο Μάκης Βορίδης σημείωσε πως «ταυτόχρονα ενεργοποιείται ο μηχανισμός κατανομής των αρμοδιοτήτων μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης».

Μάλιστα απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη είπε με νόημα πώς «Φιλε Φάνη, Περιφερειάρχη μου, έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντική και χρήσιμη δουλειά να κάνουμε όλοι μαζί... Είμαστε όλοι δίπλα να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε την προσπάθειά σας».

"Να σας ευχαριστήσω που στα θεμέλια του 2014 μας αναθέσατε το 2019 με επιλογή ελπίδας. Οικοδομήσαμε μαζί τον πρώτο μας όροφο στο σπιτικό που στεγάσαμε χαρές και λύπες, κρίσεις και κατακτήσεις, τον κορωνοϊό και τις φυσικές καταστροφές, αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής, τις σημαντικές νέες επενδύσεις, το πυκνό και ισχυρό δείκτη κοινωνικής προστασίας" ξεκίνησε τη ομιλία του ο επανεκλεγείς Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός κάνοντας ένα οδοιπορικό στα γεγονότα από το 2014 μέχρι τώρα για να συμπληρώσει με νόημα πως «περισσότερη ευγνωμοσύνη, όμως, από ποτέ, σας οφείλουμε σήμερα. Σήμερα που βρισκόμαστε εδώ, όχι πλέον χάρη στην ελπίδα που επενδύσατε στο μήνυμά μας, αλλά χάρη στην εμπιστοσύνη που δείξατε στην αυτοδιοικητική μας πρόταση, έχοντας πλέον χειροπιαστή εικόνα του ήθους, του ύφους και της δουλειάς μας»

Ο Φάνης Σπανός έκανε αναφορά σε 4 πυλώνες που προσδιορίζουν την πορεία κάνοντας λόγο για ήθος και ύφος, για δημοκρατική αντίληψη, σεμνότητα, εντιμότητα για να συμπληρώσει πως «το πάθος του ερασιτέχνη, αλλά και η σοβαρότητα του επαγγελματία θα χαρακτηρίσουν κάθε λόγο και κάθε πράξη μας».

Ο Φάνης Σπανός έκανε αναφορά στην συνεργατικότητα ως δεύτερο πυλώνα προσδιορίζοντας τον ανοιχτό διάλογο και την συνεργασία με όλους «τους φορείς, με τη ζώσα και δρώσα κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό στον ρόλο καθενός, με δ εκδικητικότητα, αλλά και με συναντίληψη στόχων και προσπαθειών για το κοινό καλό» όπως είπε.

Ως 3ο πυλώνα ανέφερε την «σκληρή δουλειά» λέγοντας «σκληρή δουλειά στα μικρά και τα μεγάλα, στα εύκολα και τα δύσκολα. Για να μην πάει καμία ευκαιρία χαμένη, για να μην αφήσουμε καμία μάχη αμάχητη».

Ως 4ο πυλώνα ο Φάνης Σπανός ανέφερε την αγάπη. «Λιτά και χωρίς να το αναλύσουμε εκφυλιστικά. Αγνή, ανόθευτη αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Την αγάπη που «πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Την αγάπη που ουδέποτε εκπίπτει» είπε απευθυνόμενος στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο που ήταν παρόν στην Ορκωμοσία.

Προηγούμενα ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κκ Συμεών στο σύντομο χαιρετισμό μιλώντας εξ ονόματος και των άλλων επισκόπων της Στερεάς Ελλάδας που ήταν παρόντες σημείωσε πως «καταθέτω εκ μέρους όλων μας τις προσευχές μας την αγάπη μας τη διάθεσή μας για αγαστή συνεργασία. Όλοι ανεξαιρέτως είστε εκλεκτοί αγαπητοί παμφίλτατοι και θα συνεργαστούμε και όταν συμφωνούμε και όταν θα διαφωνούμε, γιατί συνεργασία σημαίνει να συνεργάζεσαι με την διαφορετικότητα, την ετερότητα και την μοναδικότητα, χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου»

Στην τελετή Ορκωμοσίας ήταν παρόν ο αρχιεπίσκοπος κκ Ιερώνυμος, οι Μητροπολίτες Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ. Γεώργιος, Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου κ. Νικόδημος, καθώς και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Φωκίδος ο Αρχιμ. π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

Εκτός του κ. Βορίδη ήταν παρόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Οικονόμου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και παραγωγικών τάξεων.

