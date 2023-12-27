Εκκενώθηκε το «Νήσος Σάμος» στον Πειραιά, ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στους 1.190 επιβάτες του πλοίου "Nήσος Σάμος", μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά ότι "το πλοίο πρέπει να ελεγχθεί".
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 8 το βράδυ για Χίο και Μυτιλήνη, ωστόσο μετά το τηλεφώνημα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αποβιβάσθηκαν οι επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά.
Το πλοίο ελέγχθηκε από πυροτεχνουργούς και κλιμάκιο του λιμενικού σώματος, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάτι ύποπτο.
Στο σημείο για προληπτικούς λόγους είχε σπεύσει πυροσβεστικό όχημα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ .Ολοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν τελικά στο πλοίο το οποίο αναχώρησε για τον προορισμό του.
