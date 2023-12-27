Η χαρά απεικονιζόταν στα λαμπερά μάτια των νοσηλευόμενων παιδιών της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όταν αντίκρισαν σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης τον Αη Βασίλη να κατεβαίνει από ψηλά για να τα αγκαλιάσει και να τους μοιράσει τα δώρα του ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Τα παιδικά χαμόγελα σκόρπισαν ζεστασιά παντού, στέλνοντας το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύη τούτες τις άγιες εορταστικές ημέρες. Μια ζεστή εκδήλωση που για μια ακόμη χρονιά λίγες ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου όπως έχει καθιερωθεί, έλαβε χώρα στο ΠΓΝΛ και πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έχοντας πολύτιμο βοηθό την 8η ΕΜΑΚ.

Η εκδήλωση έγινε στον προαύλιο χώρο της Παιδιατρικής Κλινικής με πολλούς φορείς να δίνουν το παρόν και φυσικά τους γονείς και τα παιδιά των οποίων τα προσωπάκια έλαμπαν από ευτυχία, αντικρύζοντας τον Άγιο Βασίλη να τους μοιράζει τα δωράκια τους.

Ο Διοικητής του ΠΓΝΛ κ. Δημήτρης Κατσικονούρης ευχαρίστησε την 8η ΕΜΑΚ για την βοήθεια της και φέτος που μοίρασε δώρα και αγάπη στα νοσηλευόμενα παιδιά, ευχόμενος καλή ανάρρωση και υγεία.

Ο νέος δήμαρχος Λαρισάιων κ. Θανάσης Μαμάκος, σημείωσε:«Βρισκόμαστε εδώ όπου η 8η ΕΜΑΚ είναι πιστή στο ραντεβού με τα παιδάκια του ΠΓΝΛ και φέρνει τα δώρα. Εύχομαι υγεία, καλή ανάρρωση και η επόμενη χρονιά να τους βρει όλους στα σπίτια τους».

Ο Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας, Αντιπύραρχος, Διοικητής 8ης ΕΜΑΚ τόνισε: «Είμαστε εδώ με χαρά για να δώσουμε ευχαρίστηση στα παιδάκια που βρίσκονται στο νοσοκομείο».

Και φέτος τον ρόλο του Άγιου Βασίλη υποδύθηκε με χαρά ο ακτινολόγος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου το ΠΓΝΛ κ. Γιώργος Ιωαννίδης.

