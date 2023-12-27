«Γέφυρα ζωής» από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη για την μεταφορά βρέφους δύο μηνών στο νοσοκομείο

«Γέφυρα ζωής» για τη μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο έστησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς του μόλις δύο μηνών βρέφους κάλεσαν την Άμεση Δράση από το ΙΧ τους, καθώς είχαν «κολλήσει» στην κίνηση, στην οδό Μοναστηρίου.

Δικυκλιστές της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και άνοιξαν δρόμο προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα το βρέφος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

