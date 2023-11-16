«Άνθρακες» αποδείχθηκε ο θησαυρός που περίμεναν ότι θα βρουν άγνωστοι στο χρηματοκιβώτιο των οικονομικών υπηρεσιών, στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Αν και κατάφεραν να τρυπώσουν στο κτήριο, όχι μόνο δεν κατάφεραν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, αλλά ήταν και άδειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι διέρρηξαν πόρτα στο ισόγειο του κτηρίου, στην είσοδο των οικονομικών υπηρεσιών, και κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς το χρηματοκιβώτιο και προσπάθησαν να το ανοίξουν χρησιμοποιώντας τροχό.

Η δράση τους έγινε αντιληπτή από καθαρίστρια, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν εντός του δημαρχείου. Ακούγοντας τον θόρυβο από τον τροχό, υποψιάστηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε αμέσως υπάλληλο του δήμου, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Μιλώντας στο thestival.gr ο Δημήτρης Καρασαββίδης, αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, περιέγραψε πως πέρα από τις φθορές που προκλήθηκαν στην είσοδο και το χρηματοκιβώτιο, οι δράστες δεν φαίνεται να έχουν αφαιρέσει κάτι άλλο.

Όπως μάλιστα εξήγησε, το χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο, αφού τα τελευταία χρόνια, και ιδίως μετά τον κορωνοϊό, ο δήμος δεν εισπράττει μετρητά και όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά. “Ακόμη και να είχαν καταφέρει να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, δεν θα έβρισκαν κάτι να πάρουν”, εξήγησε ο κ. Καρασαββίδης.

Οι δράστες αποχώρησαν πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Ελληνική Αστυνομία, η οποία και ερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.



