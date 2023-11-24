Έναν χρόνο μετά την έναρξη της δίκης για την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στις 23 Ιουλίου 2018 στο Μάτι, η διαδικασία ενώπιον του ΣΤ' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εισήλθε σήμερα στο στάδιο των απολογιών των 21 κατηγορουμένων.

Ο κύκλος των απολογιών άνοιξε με αυτήν του τότε αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη ο οποίος κλήθηκε να ανέβει στο βήμα και να αντικρούσει δημόσια όσα του καταλογίζονται για τη φονική πορεία της φωτιάς που άφησε πίσω της 104 νεκρούς.

Παρόντες στο δικαστήριο για να ακούσουν τον κ. Τερζούδη ήταν πολλοί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας αλλά και συγκατηγορούμενοι του, μεταξύ των οποίων και η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Οι κατηγορούμενοι, επιτελικοί της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας και δήμων της περιοχής κ.ά, είναι υπόλογοι, ανάλογα με τις υπηρεσιακές θέσεις και αρμοδιότητες ενός εκάστου, για κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως από υπόχρεους και μη, αλλά και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή δια παραλείψεως.

Κατά την έναρξη της απολογίας του ο τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου στους συγγενείς των θυμάτων για αυτή την τραγωδία, αλλά δε θα πω κάτι περισσότερο γιατί τα λόγια είναι περιττά».

Στην συνέχεια της απολογίας του, ο κ. Τερζούδης στράφηκε κατά του πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας, επιπυραγού Δημήτρη Λιότσιου, του οποίου το πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας είναι κρίσιμο στοιχείο τής υπόθεσης, όσον αφορά λάθη και παραλείψεις που συνέδραμαν στο αποτέλεσμα. Ο κ. Λιότσιος κατέθετε στο δικαστήριο για δέκα συνεχόμενες συνεδριάσεις. Ο κ. Τερζούδης έβαλλε επίσης και κατά του συγκατηγορουμένου, τότε υπαρχηγού του ΠΣ Βασίλη Ματθαιόπουλου, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις.

«Κάνει λάθος ο κ. Λιότσιος» είπε ο κατηγορούμενος για τον πραγματογνώμονα, αναφέροντας πως ο επιπυραγός προβαίνει σε συμπεράσματα λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η επίδικη ημέρα ήταν μία συνηθισμένη ημέρα: «Ο πραγματογνώμονας, που είναι σαρξ εκ της σαρκός μας, είπε για συνήθη πορεία των πραγμάτων. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Αυτά γράφει ο πραγματογνώμονας, αλλά δεν ήταν αυτή η συνήθης πορεία των πραγμάτων. Ήταν μια τρελή ημέρα, εκείνη ...» ανέφερε ο κ. Τερζούδης τονίζοντας την φράση «σαρξ εκ της σαρκός μας».

Ο κ. Τερζούδης αναφέρθηκε εκτενώς στο πλαίσιο που ορίζει την εναέρια επιτήρηση και επικαλούμενος σχετικές συνομιλίες που υπάρχουν στη δικογραφία, είπε πως αν και το κατηγορητήριο δέχεται πως σε επίπεδο επιτήρησης δεν υπήρξε πρόληψη, εντούτοις, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, επιτήρηση υπήρξε: «Η εναέρια επιτήρηση προγραμματίζεται από το ΕΣΚΕ και δεν μπορεί να είναι πάνω από τέσσερις ώρες. Οι τέσσερις ώρες αυτές αποτυπώνονται και στα έγγραφα» είπε και συνέχισε:

«Ο κ. Λιότσιος κάνει λάθος όταν λέει ότι τα τετράωρα αυτά μπορούν να ανανεώνονται. Είχαμε δυο ώρες, το διθέσιο πετζετέλ δύο ώρες μπορεί να κάνει εναέρια επιτήρηση».

Όσον αφορά τον άλλοτε υπαρχηγό του στην Πυροσβεστική Βασίλη Ματθαιόπουλο, ο κ. Τερζούδης, εν τη ρύμη του λόγου του κατέστησε σαφές πως οι δύο συγκατηγορούμενοι δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Τερζούδης, αφήνοντας βαριές αιχμές σε βάρος του συγκατηγορουμένού του: «Διάβασα από την απολογία Ματθαιόπουλου ότι "απεδείχθη ολέθρια η μεταστάθμευση εναέριων". Η διαπίστωση έγινε εκ των υστέρων; Ο ρόλος του τι είναι; Αποφασιστικός ή διαπιστωτικός; Θέλω να μου απαντήσει στην απολογία του, διότι δεν μιλάμε. Εκεί (στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο) ήταν υπουργός και γενικός γραμματέας. Μπορούσε να πάει… Δεν ξέρω εάν είναι δειλός αλλά μοιραίος και άβουλος είναι σίγουρα! Ο ρόλος του υπαρχηγού αυτός είναι: να διορθώσει τα λάθη. Αν έγινε εκ των υστέρων δεν έχω να πω τίποτα».

Ο κατηγορούμενος δέχθηκε ερωτήσεις από την πρόεδρο για το ζήτημα της εκτροπής εναέριου μέσου που κινείτο προς το Μάτι και έλαβε εντολή να κατευθυνθεί προς τα διυλιστήρια στην Κόρινθο καθώς νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά στην Κινέττα. Το θέμα της εκτροπής έχει τεθεί και από τον κ. Λιότσιο αλλά και από τον κ. Ματθαιόπουλο που στην απολογία του στον ανακριτή είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «ολέθριο λάθος του κ. Τερζούδη».

Όπως είπε στο δικαστήριο ο τότε αρχηγός: «Ήρθε ο κ. Φωστιέρης (τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ) στο γραφείο μου και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Motor Oil. Ότι εντός της Motor Oil υπάρχει στίγμα και ότι υπάρχει φωτιά μέσα. Αυτό με έχει στοιχειώσει μέχρι σήμερα».

Πρόεδρος: Σας είπε ποιος του ζήτησε συνδρομή εναέριων μέσων (στην Κόρινθο);

Κατηγορούμενος: Όχι, αυτά δεν γίνονται έτσι εκείνη τη στιγμή. Για τη στάθμιση θα πρέπει να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση από το πεδίο.

Πρόεδρος: Σας είπε από πού αντλεί αυτήν την πληροφόρηση;

Κατηγορούμενος: Όχι ούτε μου είπε ούτε τον ρώτησα. Αφού το είπε ο διοικητής του ΕΣΚΕ είναι έτσι. Δεδομένου αυτού έδωσα την έγκριση μου να πάει το εναέριο μέσο.

Στην διάρκεια της απολογία του ο κατηγορούμενος όταν κάποια στιγμή μιλούσε σε έντονο τόνο, είπε στο δικαστήριο: «Συγχωρέστε μου τον τόνο, έχω και τους ανθρώπους πίσω μου, αυτό το δράμα μ' έχει ξεπεράσει. Δεν μπορώ…».

Ο κ. Τερζούδης θα συνεχίσει την απολογία του σε επόμενη δικάσιμο που θα οριστεί καθώς μεσολαβεί η αποχή των δικηγόρων την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρόεδρος ωστόσο ζήτησε από τους συνηγόρους να ζητήσουν ειδική άδεια από τον Σύλλογο τους ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η δίκη.

Πηγή: skai.gr

