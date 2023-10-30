Ζέττα Μακρή: Πρόγραμμα 100.000 ατόμων στον τομέα της πληροφορικής

Μια «νέα νομοθετική πρωτοβουλία που θα φέρουμε σύντομα και θα περιλαμβάνει την ουσιαστική συνένωση δυνάμεων των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων με επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών» ανακοίνωσε, ανάμεσα σε άλλα, η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή στη συνέντευξη που παραχώρησε στο alfavita.gr

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε όλες τις δράσεις του υπουργείου Παιδείας στα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με «στόχο την ασφαλή επιστροφή των μαθητριών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον».

Η κυρία Μακρή τόνισε ότι «το 99% των σχολείων των τεσσάρων Νομών της Θεσσαλίας λειτουργούν κανονικά και τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης, ενώ είκοσι μία σχολικές μονάδες έχουν μετεγκατασταθεί σε γειτονικά σχολεία».

«Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ζητήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αρχίσει την διαδικασία διαλόγου με τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να σχεδιάσουμε δράσεις που θα ενισχύσουν τον θεσμό των δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής», δήλωσε η υφυπουργός.

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την διαχείριση κρίσεων και μετατραυματικού άγχους, το ΥΠΑΙΘΑ «σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής και, συγκεκριμένα, με την καθηγήτρια κ. Χατζηχρήστου Χρυσή και τους συνεργάτες της από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, εφαρμόζει το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και την επιμόρφωση και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων».

Επιπλέον, υλοποιείται η επικαιροποίηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των οδηγών κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Παράλληλα, θα εφαρμόσουμε την καινοτόμο πρωτοβουλία για την λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα ΙΕΚ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αναβάθμιση και την ενίσχυση των ΙΕΚ.

«Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην συνεχή ενίσχυση της διά βίου μάθησης, για την άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων και προωθούμε ένα πρόγραμμα για 100.000 άτομα που θα συμμετάσχουν στη δια βίου μάθηση στον τομέα της πληροφορικής. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία πολλών υπουργείων και με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος με εντατικές επιμορφώσεις, στις νέες τεχνολογίες, κυρίως των τελειόφοιτων και των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων των ΙΕΚ και ΑΕΙ» υποστήριξε η κυρία Μακρή.

Παράλληλα η κ. Ζέττα Μακρή μίλησε για την ενίσχυση του θεσμού των δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής με την αύξηση του δικτύου των δομών αυτών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και στελεχών ΕΕΚ, καθώς και αξιολόγηση δομών και συντελεστών ΕΕΚ.

Επίσης η υφυπουργός Παιδείας επισημαίνει την επικαιροποίηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των οδηγών κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ και την λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα ΙΕΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.