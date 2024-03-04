Παιδικό καρναβάλι στο Μετς το Σάββατο 9 Μαρτίου

Το 7ο παιδικό καρναβάλι του Μετς, διοργανώνει ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ»

το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024!



Το ραντεβού για την εκκίνηση της καρναβαλικής παρέλασης είναι στις 11.30 το πρωί, από τη γωνία Αναπαύσεως και Τυρταίου, στο Μετς.



Ξεκινώντας από εκεί, θα ακολουθήσει «περιπλάνηση« στους δρόμους της γειτονιάς και με κατάληξη το 13ο Δημοτικό Σχολείο (Στίλπωνος 38).

