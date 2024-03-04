Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Υποστρατήγου (Όπλων Σωμάτων), Ταξιάρχου (Όπλων Σωμάτων) και Συνταγματάρχη (Όπλων Σωμάτων).

Συγκεκριμένα:

α. Υποστράτηγοι (Όπλων Σωμάτων)

Το ΑΑΣ έκρινε διατηρητέους 19 Υποστρατήγους Όπλων. Πρόκειται για τους :

(1) Πεζικού Χατζηγεωργίου Θεοδώρου του Αδάμ ΑΜ:47399

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιωτόπουλου Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:47401

(3) Πεζικού Μανουρά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:47815

(4) Πεζικού Ηλιόπουλου Αριστείδη του Ηλία ΑΜ:47838

(5) Πεζικού Καβιδόπουλου Παναγιώτη του Αιμιλίου ΑΜ:47843

(6) Πεζικού Μπουντλιάκη Γρηγορίου του Παύλου ΑΜ:47847

(7) Πυροβολικού Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:47855

(8) Πυροβολικού Πολύχρονου Αναστασίου του Ευθυμίου ΑΜ:47894

(9) Διαβιβάσεων Μπούρα Ιωάννη του Ναπολέοντα ΑΜ:47905

(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμανίδη Κωνσταντίνου του Κοσμά ΑΜ:47933

(11) Πεζικού Γιαννόπουλου Νικολάου του Παύλου ΑΜ:47971

(12) Πυροβολικού Πετρούλια Δημητρίου του Νικήτα ΑΜ:48002

(13) Πεζικού Τυλιγαδά Σαράντη του Δημητρίου ΑΜ:48004

(14) Πεζικού Γάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:48428

(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσιάδη Αντωνίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48432

(16) Πεζικού Κογιάννη Σπυρίδωνα του Αθανασίου ΑΜ:48439

(17) Πυροβολικού Γαβούρα Αχιλλέως του Χρήστου ΑΜ:48444

(18) Διαβιβάσεων Κεσόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48456

(19) Πυροβολικού Μουστάκη Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:48461

Ως Ευδοκίμως τερματισάντες τη σταδιοδρομία τους έκρινε 13 Υποστρατήγους Όπλων. Πρόκειται για τους:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη

ΑΜ:46878

(2) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041.

(3) Πυροβολικού Τζουμερκιώτη Σταύρου του Χρήστου ΑΜ:47818

(4) Πεζικού Μπακιρτζή Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:47828

(5) Πυροβολικού Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου ΑΜ:47840

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητρέλλου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:47866

(7) Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:47850

(8) Πυροβολικού Μπακόλα Γεωργίου του Σταύρου ΑΜ:47913

(9) Πεζικού Καλαμποκά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47919

(10) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47964

(11) Πεζικού Τακόπουλου Κωνσταντίνου του Μιλτιάδη ΑΜ:48010

(12) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αθάνατου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48029

(13) Πυροβολικού Λαμπιδώνη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:48460

Επίσης έκρινε διατηρητέους 6 Υποστρατήγους Σωμάτων. Πρόκειται για τους:

(1) Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48057

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449

(3) Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:48043

(4) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510

(5) Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588

(6) Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:46647

β. Ταξίαρχοι (Όπλων Σωμάτων)

Το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 102 Ταξίαρχους Όπλων και ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 37 Ταξίαρχους Όπλων, 3 Ταξίαρχους Όπλων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία και 2 Ταξίαρχους Σωμάτων οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους.

Ακόμη, το ΑΣΣ έκρινε προακτέους κατ' εκλογή 21 Ταξιάρχους Όπλων και 5 Ταξίαρχους Σωμάτων και διατηρητέους 7 Ταξιάρχους Όπλων.

γ. Συνταγματάρχες (Όπλων Σωμάτων)

Το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 101 Συνταγματάρχες Όπλων, 6 Συνταγματάρχες Όπλων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους και ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 61 Συνταγματάρχες ‘Οπλων.

Επίσης, το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 41 Συνταγματάρχες Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, μη διατηρητέους 2 Συνταγματάρχες Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, 2 Συνταγματάρχες Αεροπορίας Στρατού ειδικής μονιμότητας Όπλων και ως ευδοκίμως τερματίσαντα 1 Συνταγματάρχη Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του και 1 Συνταγματάρχη Όπλων ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής του.

Το ΑΣΣ έκρινε προακτέους κατ' εκλογή 55 Συνταγματάρχες Όπλων, διατηρητέους στον αυτό βαθμό 32 Συνταγματάρχες Όπλων και ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 Συνταγματάρχη Όπλων.

Το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 249 Συνταγματάρχες Σωμάτων και ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 49 Συνταγματάρχες Σωμάτων καθώς και 6 Συνταγματάρχες Σωμάτων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στον βαθμό τους αλλά και 4 Συνταγματάρχες Σωμάτων εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στον βαθμό τους.

Έκρινε, επιπλέον, διατηρητέους 8 Συνταγματάρχες Σωμάτων εκτός οργανικών θέσεων, 2 Συνταγματάρχες Σωμάτων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους και 3 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Συνταγματάρχες Σωμάτων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους.

Τέλος, το ΑΣΣ έκρινε πρακτέους κατ' εκλογή 17 Συνταγματάρχες Σωμάτων και διατηρητεους στον αυτό βαθμό 5 Συνταγματάρχες Σωμάτων.

