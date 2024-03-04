Στις Φυλακές Λάρισας, έχοντας... απολαύσει 11 χρόνια ελευθερίας, μεταξύ άλλων και στο Λονδίνο, επέστρεψε προχθές ένας 33χρονος Αλβανός υπήκοος.

Ο 33χρονος σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία» που αναδημοσιεύει το onlarissa.gr είχε καταφέρει να αποδράσει από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της 18ης Ιουνίου του 2013, ενώ νωρίτερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας του είχε επιβάλει συνολική ποινής κάθειρξης 17 ετών, κρίνοντάς τον ένοχο για τις πράξεις της συμμορίας, της σωματικής βλάβης και της ληστείας, που διαπράχθηκαν στη Λάρισα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2012.

Ο 33χρονος, που ήταν γνωστός και με το ψευδώνυμο Τζάμπο ή Ντάμπο, με αφορμή και χαρακτηριστικά του προσώπου του είχε εξελιχθεί σε «πονοκέφαλο» των Λαρισαίων που διέρχονταν εποχούμενοι την οδό Μαρτάλη στην περιοχή του Τελωνείου Λάρισας, για να συλληφθεί τελικά μετά από έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.

Μετά και την απόδρασή του, από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας εκδόθηκαν δύο Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», να συλληφθεί στο Λονδίνο στις 12 Αυγούστου 2021 και δυόμισι χρόνια αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου 2024, να παραδοθεί στις Ελληνικές Αρχές. Έτσι, προχθές και στο πλαίσιο συγχωνευτικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων… επέστρεψε στις Φυλακές Λάρισας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή για τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Μετά τη συγχωνευτική απόφαση αναμένεται να εκτίσει 15 χρόνια κάθειρξης, δηλαδή μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου 2039.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ο 33χρονος μαζί με πέντε ακόμα νέους (σ.σ. τέσσερις ομοεθνείς του και έναν ανήλικο Λαρισαίο) και άγνωστο αριθμό συνεργών τους από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2012 λήστευαν και έδερναν Λαρισαίους, οι οποίοι διέρχονταν με το αυτοκίνητό τους την οδό Μαρτάλη στην περιοχή του Τελωνείου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες «προσέγγιζαν τα θύματά τους αιφνιδιαστικά ή ζητώντας τους φωτιά ή τσιγάρο και στη συνέχεια με εκδήλωση βίας τους λήστευαν, αφαιρώντας τους κυρίως τα χρήματα που έφεραν μαζί τους και τα κινητά τους τηλέφωνα». Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ενώ ο ένας εκ των κατηγορουμένων ζητούσε από τον διερχόμενο οδηγό να του δώσει τσιγάρο, ο έτερος των δραστών άνοιγε αιφνιδιαστικά την πόρτα του συνοδηγού και τότε, οι δράστες -συνήθως με διαφορετική σύνθεση-, ασκώντας βία λήστευαν τα θύματά τους.

Στις 18 Ιουνίου 2013 ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, όπου κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της συμμορίας, της σωματικής βλάβης σε 3 περιπτώσεις και της ληστείας για 6 περιπτώσεις.

Με το Δικαστήριο να του επιβάλλει συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών και, μεταξύ άλλων, να διατάσσει την απέλασή του στη χώρα του μετά την έκτιση της ποινής.

Μετά την καταδικαστική απόφαση θα οδηγούνταν στο Τμήμα Μεταγωγών, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, καθώς άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, ενώ συνοδευόταν από υπαλλήλους της Φρουράς των Φυλακών, τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος κατέληξε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργαζόταν σε δική του επιχείρηση, αλλά με αφορμή παράνομη δραστηριότητά του συνελήφθη, για να διαπιστωθεί τελικά ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, με την Ιnterpol να ενημερώνει τις Ελληνικές Αρχές.

