Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 70χρονος που αποπειράθηκε να ασελγήσει σε ανήλικη με νοητική υστέρηση

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε 5ετή κάθειρξη, 70χρονος που αποπειράθηκε να ενεργήσει γενετήσιες πράξεις σε βάρος 16χρονης με νοητική υστέρηση.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε τον Απρίλιο του 2021 σε χωριό της Πέλλας και συγκεκριμένα έξω από τα κοιμητήρια της περιοχής, όπου είχε πάει η ανήλικη για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη συγγενικών της προσώπων.

«Μου είπε ότι είμαι όμορφη και θέλει να με παντρευτεί» κατέθεσε στο δικαστήριο η παθούσα, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος την ακολούθησε προηγουμένως μέχρι το σημείο. Βρήκε το θάρρος και εκμυστηρεύτηκε στην αδελφή της όσα συνέβησαν, οπότε απευθύνθηκε με καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο 70χρονος στην απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης αποδέχθηκε μέρος των πράξεων του και κρίθηκε εκ νέου ένοχος για απόπειρα κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ατόμου ανίκανου να αντισταθεί. Πρωτόδικα τού είχε επιβληθεί η ίδια ποινή αλλά αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου. Μετά τη νέα καταδίκη του καλείται να εκτίσει την ποινή στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

