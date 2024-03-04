Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρωινές ώρες της Παρασκευής (1-3-2024) στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 22χρονη και 30χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της Ευρώπης μέσω αεροπορικών οδών και κατόπιν διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών αλλά και δημιουργίας προφίλ ατόμων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές τους (2 βαλίτσες) όταν αφίχθηκαν στη χώρα μας προερχόμενοι από τη Βαρκελώνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-14- κιλά και -851- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -4.635- ευρώ και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

