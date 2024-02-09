Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στο ύψος της διασταύρωσης της Γαλάτιστας προχώρησαν πριν από λίγη ώρα αγρότες με τα τρακτέρ τους.

Οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα πριν από λίγο και πρόθεσή τους είναι να κρατήσουν κλειστό τον δρόμο για περίπου μία ώρα.

Νωρίτερα αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό τον κόμβο Στρυμονικού, ενώ ολιγόλεπτος αποκλεισμός σημειώθηκε και στο Δερβένι.

Φλώρινα: Τετράωρος αποκλεισμός στα σύνορα της Νίκης μόνο για τα φορτηγά αυτοκίνητα

Σε τετράωρο αποκλεισμό του Τελωνείου της Νίκης στην Φλώρινα προχώρησαν στις 13.00 το μεσημέρι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της ΠΕ Φλώρινας.

Ο αποκλεισμός αφορά μόνο την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων που κινούνται από και προς την Βόρεια Μακεδονία ενώ για τα υπόλοιπα ΙΧ η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.

Δεν υπάρχουν ουρές φορτηγών στα σύνορα, καθώς από την πλευρά της Ελλάδας η Αστυνομία έχει ακινητοποιήσει τα φορτηγά σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων πριν από τα σύνορα ενώ από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας οι αρχές έχουν προχωρήσει στην ακινητοποίησή τους σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Από τα σύνορα της Νίκης διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες φορτηγά, με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας, που μεταφέρουν λιγνίτη από τα ορυχεία της Αχλάδας στη Φλώρινα στις τρεις μονάδες του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού που λειτουργεί 15 χλμ από τα σύνορα, στην πολη Μπίτολα.

Αργά χθές το βράδυ το μπλόκο στο Τελωνείο της Νίκης ενισχύθηκε με δεκάδες τρακτέρ σε μια προσπάθεια των αγροτών και κτηνοτρόφων να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση με τον αποκλεισμό των συνόρων.

