Ο Γιώργος Τρικαλινός, γιος του καθηγητή και γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλμυρό Χρήστου Τρικαλινού που έφυγε από την ζωή τον περασμένο Μάϊο, είναι ο 52χρονος που απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στον Πλάτανο Αλμυρού, στον Βόλο.

Ο άτυχος άνδρας ζούσε στην Ολλανδία όπου εργαζόταν ως chef και είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από μια εβδομάδα για να τακτοποιήσει κληρονομικές υποθέσεις. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες γύρω στις 11 το βράδυ, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του, μπήκε σε αγροτικό δρόμο όπου και ανετράπη, ενώ ακινητοποιήθηκε σε δέντρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια ανεφλέγη με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του οχήματος, ενώ ο οδηγός απανθρακώθηκε. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους τα gegonota.news, το αυτοκίνητο είχε κινητήρα υγραερίου και γι’ αυτό εξερράγη σε χρόνο ρεκόρ.

Ο 52χρονο οδηγός Γιώργος Τρικαλινός δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου και αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση με dna.

