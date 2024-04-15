Οικογενειακή τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ταυτοποιήθηκε αποτύπωμα του γιου στην καραμπίνα

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποτύπωμα του 36χρονου γιου ταυτοποιήθηκε στην καραμπίνα με την οποία έγινε το φονικό στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από την εξέταση της καραμπίνας στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, το αποτύπωμα που βρέθηκε στην καραμπίνα ανήκει στον 39χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες είχε βρεθεί νεκρή, η μητέρα 63 ετών μαζί με τον γιο της στο διαμέρισμά τους, στην Ηλιούπολη.

Οι αστυνομικές αρχές ως αρχικό σενάριο εξέταζαν ο γιος να πυροβόλησε την άτυχη μητέρα στο κεφάλι, που βρέθηκε φορώντας τα ρούχα της καθισμένη στην πολυθρόνα, και μετά να αυτοκτόνησε.

Το σενάριο της τραγωδίας ενίσχυαν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας αφού διαπιστώθηκε ότι η μητέρα είχε πεθάνει 48 ώρες πριν τον γιο της.

Πηγή: skai.gr

