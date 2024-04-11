Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση των θανάτων μιας 63χρονης μητέρας και του 36χρονου γιου, που εντοπίστηκαν χθες το βράδυ νεκροί στο διαμέρισμα τους στην Ηλιούπολη, φέροντας τραύματα στο κεφάλι από όπλο.

Οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν αποκλείσει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο της ληστείας αφού δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα, ενώ βρέθηκαν άθικτα τιμαλφή και χρήματα.

Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει στη διάθεση του Τμήμα Ανθρωποκτονιών, είναι αυτό της οικογενειακής τραγωδίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το πιθανότερο είναι ο γιος να πυροβόλησε την άτυχη μητέρα στο κεφάλι, που βρέθηκε φορώντας τα ρούχα της καθισμένη στην πολυθρόνα, και μετά να αυτοκτόνησε.

Το σενάριο της τραγωδίας ενισχύουν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας αφού διαπιστώθηκε ότι η μητέρα είχε πεθάνει 48 ώρες πριν τον γιο της.

Επίσης όπως έδειξε η αστυνομική έρευνα ο 36χρονος, που έφερε τραύμα στο μάγουλο από σφαίρα, βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο από εκεί που πυροβολήθηκε και συγκεκριμένα βρέθηκε γυμνός πάνω στο κρεβάτι της μητέρας του. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 36χρονος αφού αυτοπυροβολήθηκε κατάφερε να περπατήσει μερικά μέτρα και να πάει από το σαλόνι στο υπνοδωμάτιο, ενώ έτσι εξηγείται και το πώς βρέθηκε η καραμπίνα σε διαφορετικό σημείο από τις σορούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την οριστική απάντηση στο ποιος πυροβόλησε αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου ελέγχουν αν υπάρχει πυρίτιδα στα χέρια του 36χρονου και αν είναι τα δικά του δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στην καραμπίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

