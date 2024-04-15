Λογαριασμός
Την Τρίτη η κηδεία του Γιάννη Φέρτη από το Α’ Νεκροταφείο

 Συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό

γιαννης φερτης

Την Τρίτη, 16 Απριλίου, θα γίνει στο  Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Γιάννη Φέρτη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. 

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, την ενίσχυση του ταμείου αλληλοβοήθειας των ηθοποιών. 

«Την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι από το πρώτο κοιμητήριο των Αθηνών θα γίνει η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο μας Γιάννη Φέρτη. Αντί στεφάνων η οικογένεια προτείνει να ενισχυθεί το έργο του ταμείου αλληλοβοηθείας του σωματείου Ελλήνων ηθοποιών», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας. 

Πηγή: skai.gr

