Την Τρίτη, 16 Απριλίου, θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Γιάννη Φέρτη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, την ενίσχυση του ταμείου αλληλοβοήθειας των ηθοποιών.

«Την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι από το πρώτο κοιμητήριο των Αθηνών θα γίνει η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο μας Γιάννη Φέρτη. Αντί στεφάνων η οικογένεια προτείνει να ενισχυθεί το έργο του ταμείου αλληλοβοηθείας του σωματείου Ελλήνων ηθοποιών», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.