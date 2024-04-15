Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις διαρρήξεις με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια

Τέσσερις διαρρήξεις σπιτιών που τελέστηκαν με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια, με τη συνολική λεία των κλοπιμαίων να προσεγγίζει τις 18.000 ευρώ, ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ., στη Θεσσαλονίκη.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Έλληνες (23 και 34 ετών), σεσημασμένοι για παρόμοιες πράξεις, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι διαρρήξεις - κλοπές έγιναν το πρώτο δίμηνο του 2022 στις περιοχές Πυλαία, Καλαμαριά και Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάποια από τα κλοπιμαία αναγνωρίστηκαν από παθόντα και του αποδόθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

