Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, από τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής, από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Στα πλάνα του βίντεο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, αποτυπώνεται η στιγμή που ο σκοπός αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει μετά τη δολοφονία της Κυριακής, δύο μέτρα μπροστά του. Ο σκύλος που βρίσκεται στο σημείο φαίνεται να είναι ανήσυχος και να γαυγίζει. Η Κυριακή έχει αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

