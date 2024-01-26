Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του 43χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο στη Χαλκίδα από τα χέρια της 39χρονης ορίστηκε ο γνωστός ψυχίατρος Δημήτρης Σουρας.

Όπως αποκάλυψε στον Skai.gr η πρόταση έγινε από τον αδερφό του 43χρονου. Αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για την υπόθεση, δέχτηκε την πρόταση, ενώ την επόμενη βδομάδα, όπως αποκάλυψε, θα μεταβει στις φυλακές για να εξετάσει την 39χρονη κατηγορούμενη.

Τόνισε επίσης πως η υπόθεση είναι δύσκολη, αλλά θέλει να την φέρει εις πέρας, καθώς, όπως λέει χαρακτηριστικά: «θα βγει όλη η αλήθεια που δεν είναι αυτή που βλέπετε αυτή τιμή στιγμή».

