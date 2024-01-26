Αισθητή μείωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 και σταθεροποίηση εκείνου της γρίπης Α προκύπτει από τις μετρήσεις στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) η μέση εβδομαδιαία τιμή του ιικού φορτίου του κορονοϊού από την Τρίτη 16/1/2024 έως τη Δευτέρα 22/1/2024 μειώθηκε κατά 52% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (Τρίτη 9/1/2024 μέχρι Δευτέρα 15/1/2024). Αντίστοιχα για την γριπη Α η μέση εβδομαδιαία τιμή του ιικού της φορτίου (Τρίτη 16/1/2024 μέχρι Δευτέρα 22/1/2024) παρέμεινε σταθερή (+2%) σε σχέση με τη μέση τιμή της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας.

Η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ σημειώνει πως η αποκλιμάκωση του επιδημικού κύματος επιβεβαιώνεται και από την κλινική συσχέτιση, καθώς υπάρχει μείωση στον αριθμό εβδομαδιαίων εισαγωγών στα νοσοκομεία της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

