Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Δερβένι με τα τρακτέρ τους αγρότες από Λαγκαδά και Λητή - Φωτογραφίες

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν περισσότερα από 100 τρακτέρ και στο σημείο υπάρχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας

Αγρότες

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να στείλουν όσο το δυνατόν πιο ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για να εισακούσει τα αιτήματά τους.

Πριν από λίγο, αγρότες από Λητή και Λαγκαδά, ξεκίνησαν με τρακτέρ τους με κατεύθυνση προς το Δερβένι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην κατάσταση που βιώνουν ίδιοι το τελευταίο διάστημα, με την αύξηση του κόστους παραγωγής να τους δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο.

Αγρότες

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν περισσότερα από 100 τρακτέρ και στο σημείο υπάρχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτήν την ώρα, το κομβόι έχει ακινητοποιηθεί σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο Δερβένι, χωρίς να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το πρωί της Παρασκευής, αγρότες από την Επανομή πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία έως τον κόμβο του αεροδρομίου “Μακεδονία”.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark