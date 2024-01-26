Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να στείλουν όσο το δυνατόν πιο ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για να εισακούσει τα αιτήματά τους.

Πριν από λίγο, αγρότες από Λητή και Λαγκαδά, ξεκίνησαν με τρακτέρ τους με κατεύθυνση προς το Δερβένι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην κατάσταση που βιώνουν ίδιοι το τελευταίο διάστημα, με την αύξηση του κόστους παραγωγής να τους δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν περισσότερα από 100 τρακτέρ και στο σημείο υπάρχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτήν την ώρα, το κομβόι έχει ακινητοποιηθεί σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο Δερβένι, χωρίς να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το πρωί της Παρασκευής, αγρότες από την Επανομή πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία έως τον κόμβο του αεροδρομίου “Μακεδονία”.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

