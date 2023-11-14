Κλειστή για αρκετή ώρα παρέμεινε και στα δύο ρεύματα η Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων λόγω διαμαρτυρίας ομάδας Ρομά για τον θάνατο ενός 17χρονου στη Βοιωτία, από πυροβολισμό αστυνομικού. Κλειστοί, ωστόσο, παραμένουν οι παράδρομοι και η παλαιά εθνική..

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ υπάρχουν πολλά σταματημένα αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

