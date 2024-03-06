Ο Πέτρος Κόκκαλης δημοσιοποίησε λίστα 17 εγγράφων της Κομισιόν για τα Τέμπη

Ο Πέτρος Κόκκαλης έδωσε στη δημοσιότητα λίστα 17 «κρυφών εγγράφων» της Κομισιόν για τα Τέμπη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωση του, «με την ελπίδα πως θα βοηθήσουν το έργο της Δικαιοσύνης, αλλά και τον αγώνα των συγγενών και των επιζώντων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ευρωβουλευτή των Πρασίνων και γραμματέα του ΚΟΣΜΟΣ, «συνεχίζει να υπάρχει ένα πλέγμα συσκότισης των ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες υπογράφουν το αίτημα των συγγενών των θυμάτων, ζητώντας δικαιοσύνη».

Ο ευρωβουλευτής προχώρησε σε αίτημα για πρόσβαση σε έγγραφα και συνομιλίες που αφορούν το έγκλημα στα Τέμπη, μετά την άρνηση της Κομισιόν να απαντήσει σε ερώτησή του «αν η ΕΕ ασκεί ικανή εποπτεία για την ασφάλεια στα τρένα, ή «αν ο ευρωπαίος ελεγκτής ουσιαστικά προσυπογράφει ό,τι του δίνει ο ελεγχόμενος ΟΣΕ».

Το αίτημα επικέντρωνε στην ad hoc έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, την οποία νωρίτερα είχε αρνηθεί να δώσει στη δημοσιότητα σε απάντησή της προς τον ευρωβουλευτή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Κοινοποιήθηκε, ωστόσο, καταλήγει η ανακοίνωση, μια λίστα με 17 αρχεία τα οποία ο Πέτρος Κόκκαλης δίνει σήμερα στην δημοσιότητα, με την ελπίδα πως θα βοηθήσουν το έργο της Δικαιοσύνης, αλλά και τον αγώνα των συγγενών και των επιζώντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

