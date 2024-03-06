Αναστάτωση προκάλεσε ασθενής στο Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όταν, καταφθάνοντας χθες το απόγευμα σε ημέρα γενικής εφημερίας, καταγγέλθηκε - μεταξύ άλλων- ότι εξύβρισε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, διαταράσσοντας τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Πρόκειται για 44χρονο που συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Όπως κατέθεσαν μάρτυρες, κατά την παραμονή του στο νευρολογικό ιατρείο, όπου οδηγήθηκε για εξέταση, αντιδρούσε σε κάθε ενέργεια των γιατρών και νοσηλευτών, εκτοξεύοντας ύβρεις εναντίον τους.

Αργότερα δε απώθησε -κατά τις ίδιες καταγγελίες- δύο υπαλλήλους της εταιρίας φύλαξης που προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, ενώ αποχωρώντας έριξε έναν υπολογιστή από γραφείο χωρίς να προκαλέσει ζημιά.

Μετά το περιστατικό, παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου δίνει το «παρών» στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων για άλλη ποινική υπόθεση και συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

