Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεοφάνεια στην Κρήτη: Ο 8χρονος Ευτύχης βούτηξε και έπιασε τον σταυρό στο Ηράκλειο

Πολλοί ήταν εκείνοι που παρευρέθηκαν στο Ενετικό Λιμάνι, ενώ βούτηξαν 50 κολυμβητές για να πιάσουν το Σταυρό.

Ο 8χρονος Ευτύχης βούτηξε και έπιασε τον σταυρό στο Ηράκλειο

Ο 8χρονος Ευτύχης Σαραντινός ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε να πιάσει τον σταυρό στο Ενετικό Λιμάνι στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου τελέστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο Καθαγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού για την εορτή των Θεοφανίων.

Πολλοί ήταν εκείνοι που παρευρέθηκαν στο Ενετικό Λιμάνι, ενώ βούτηξαν 50 κολυμβητές για να πιάσουν το Σταυρό.

Ο 8χρονος Ευτύχης ήταν εκείνος που τελικά έπιασε το Σταυρό.

Ευχήθηκε:

«Υγεία, χαρά και ειρήνη σε όλους».

Πηγή: CNA

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark