Ο 8χρονος Ευτύχης βούτηξε και έπιασε τον σταυρό στο Ηράκλειο

Ο 8χρονος Ευτύχης Σαραντινός ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε να πιάσει τον σταυρό στο Ενετικό Λιμάνι στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου τελέστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο Καθαγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού για την εορτή των Θεοφανίων.

Πολλοί ήταν εκείνοι που παρευρέθηκαν στο Ενετικό Λιμάνι, ενώ βούτηξαν 50 κολυμβητές για να πιάσουν το Σταυρό.

Ο 8χρονος Ευτύχης ήταν εκείνος που τελικά έπιασε το Σταυρό.

Ευχήθηκε:

«Υγεία, χαρά και ειρήνη σε όλους».

