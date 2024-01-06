Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άνδρας, κινητοποιήθηκε και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε καθώς και κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: "137,4 γραμμάρια κάνναβης σε αυτοσχέδιες συσκευασίες,

το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή τηλεφώνου. Επίσης, κατασχέθηκε Ι.Χ. μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

Σε άλλη περίπτωση, συνελήφθη ένας αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν ποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά ακρίβειας. Για το συγκεκριμένο πρόσωπο σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση του Ν. Περί Αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Ασφάλειας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του αλλοδαπού,κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά "90,7 γραμμάρια κοκαΐνης σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και μία ζυγαριά ακριβείας. Ειπρόσθετα, σε έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του αλλοδαπού διαπιστώθηκε ότι, στερείται αυτών και είχε εισέλθει και διέμεινε παράνομα στην χώρα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

