Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι Πειραιώτες αλλά και επισκέπτες προτιμούν το Λιμανάκι της Πειραϊκής για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Λίγα μόνο μέτρα μακριά από το λιμάνι του Πειραιά – χωρίς την επισημότητα και την λαμπρότητα που προσδίδουν κάθε χρόνο οι πολιτικοί, οι μπάντες και τα πλοία το πολεμικού ναυτικού – ο «όρμος της Αφροδίτης» (ή αλλιώς Μπαϊκούτση) γεμίζει από κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει τον αγιασμό των υδάτων σε ένα πιο γραφικό και απλό περιβάλλον, που θυμίζει νησί.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώνονται στο «Σκαφάκι» της Πειραϊκής για να παρακολουθήσουν από κοντά το έθιμο του Καθιαγιασμού των Υδάτων ενώ αρκετοί θαρραλέοι βουτάνε στη θάλασσα για να πιάσουν το Τίμιο Σταυρό.

Στον όρμο βρίσκεται ένα μικρό εκκλησάκι του Άγιου Νικολάου και ακριβός από πάνω ένας πέτρινος Σταυρός που είναι το μνημείο του Αφανούς Ναύτη.

