Επεισόδιο μεταξύ Ρομά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό «Αγία Σοφία» στη Θεσσαλονίκη.



Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στις 17:10 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από χτύπημα στο κεφάλι ένα παιδάκι δύο ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδάκι. Το δίχρονο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.