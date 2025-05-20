Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Νίκου Γαλανού, του δημοφιλούς ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή χθες, Δευτέρα, σε ηλικία 80 ετών, έχοντας διαγράψει σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο, αλλά και το θέατρο.

Μάλιστα έπαιζε μέχρι πρόσφατα στην τελευταία του τηλεοπτική δουλειά, τη «Γη της Ελιάς», όπου υποδύθηκε τον Ισίδωρο Βρεττάκο, έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες.

Ο ρόλος αυτός αποτέλεσε τον τελευταίο μεγάλο ρόλο της καριέρας του, καθώς αποχώρησε από τη σειρά για σοβαρούς λόγους υγείας.

Ο Νίκος Γαλανός έχαιρε του θαυμασμού και της αγάπης των συναδέλφων του για την ευγένεια και το ήθος του.

Το Mega και το καστ της «Γη της Ελιάς» τον αποχαιρετούν με πόνο.

«Νίκος Γαλανός | 1945-2025 | Για πάντα στις καρδιές μας» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Instagram ο επίσημος λογαριασμός του Mega.

«Αγαπημένε μου Νίκο σαν ψέματα φαίνεται. Δεν είναι όμως…Ξεκουρασου με ειρηνη!!!», έγραψε στο δικό της μήνυμα η Άντζελα Γκερέκου.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, σεναριογράφος από τη «Γη της Ελιάς», αποχαιρέτησε τον «άρχοντα» Νίκο Γαλανό με μια λιτή ανακοίνωση.

Σε ανάρτησή του ο Πασχάλης Τσαρούχας αναφέρει «αν πρέπει να μιλήσουμε για τον Νίκο, θα πρέπει να πούμε ότι πέρα και πάνω απ όλα υπήρξε μία μεγάλη προσωπικότητα» ενώ ο τηλεοπτικός γιος του, Τάσος Ιορδανίδης αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με μία σειρά από φωτογραφίες τους από τα γυρίσματα της σειράς.

«Καλό ταξίδι Νίκο μου», αναφέρει σε μία λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση ο ηθοποιός Γιώργος Παρτσαλάκης.

Η τελευταία selfie

Ο Νίκος Γαλανός είχε έναν άγνωστο λογαριασμό στο Instagram, στον οποίο είχε κάνει μόλις δύο αναρτήσεις. Μία για τη συμμετοχή του στο Θεατρικό Αναλόγιο τον Απρίλιο του 2019 και μία selfie, την οποία ανήρτησε πριν λίγους μήνες, τον Δεκέμβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

