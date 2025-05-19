Πέθανε τη Δευτέρα, σε ηλικία 80 ετών, ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Γαλανός έχοντας διαγράψει σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο, αλλά και το θέατρο.

Ο Νίκος Γαλανός (πραγματικό όνομα Νίκος Σουπιωνάς, Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1945 - 19 Μαΐου 2025) ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του '60, ενώ έγινε αρκετά γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του '70.

Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1945 ως Νίκος Σουπιωνάς. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1962 ερμηνεύοντας ένα μικρό ρόλο στην ταινία "Οργή". Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο παίζοντας μαζί με την Τζένη Καρέζη στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Την ίδια περίοδο συμμετείχε και στις ταινίες "Κραυγή" (1964), "Τα δάκρυα μου είναι καυτά" (1964), "Ο Ουρανοκατέβατος" (1965), "Η λεωφόρος του μίσους" (1968), "Πανικός" (1969) και "Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα" (1969).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πρωταγωνίστησε μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία "Ένα αστείο κορίτσι" στο ρόλο του Αλέκου Βενιέρη γενόμενος ευρέως γνωστός, ενώ ακολούθησαν κι άλλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε ταινίες. Κάποιες από τις πιο γνωστές είναι "Ορατότης μηδέν" (1970), "Ο Αστραπόγιαννος" (1970), "Η Αλίκη Δικτάτωρ" (1972), ενώ η ταινία "Η αμαρτία της ομορφιάς" το 1972 σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακόμη το 1974 έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο μέσω της σειράς "Οι Δίκαιοι" ακολουθώντας πρωταγωνιστικοί ρόλοι στις σειρές "Το Ταξίδι", "Έρωτας και Επανάσταση", "Η μάχη των πελαργών", "Οι φρουροί της Αχαΐας" και άλλες.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε στις σειρές: " Μαρίνα Αυγέρη " " Το δίχτυ " "Αθάνατες Ιστορίες Αγάπης " "Ένας Πυγμαλίων " "Η μενεξεδένια πολιτεία " "Λέσχη μυστηρίου " " Ο κόσμος και ο Κοσμάς" "Μαντώ Μαυρογένους " "Τα σκληρά καρύδια " " Οι Ιερόσυλοι " " Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα " "Καφενείο Εμιγκρέκ " "Η βεντέτα " "Ο Άγνωστος" "Αντίζηλες" "Το Τραστ " "Ανατολικός Άνεμος" " Τμήμα Ηθών" "Κάζα ντι μακαρόνι" " Η Ελίζα και οι άλλοι" "Πάθος" "Η οργή των θεών " "Χαραυγή" "Τολμηρές Ιστορίες" " Η Λάμψη" "Έκπτωτος Άγγελος" "Το κλειδί " "Κάτω από την Ακρόπολη" "Αν μ' αγαπάς" " Μη μου λες αντίο " "Απαγορευμένη Αγάπη " "Τα χρυσά κορίτσια" " 1 μήνας και κάτι" "Ποιος μας πιάνει!" " Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα " " 4 " " Κλεμμένα Όνειρα " "9 Μήνες" "Έρωτας Μετά" "Η Γη Της Ελιάς".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.