Οι εισαγωγές ντίζελ και καυσίμου αεροσκαφών στην Ευρώπη μειώνονται δραματικά καθώς ο πόλεμος στο Ιράν παρατείνεται

Οι εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη παρέμειναν στάσιμες για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον εφοδιασμό της περιοχής με ενέργεια, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι αποστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν συνολικά σε μόλις 1,16 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας μείωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πρόκειται για μια μικρή αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν οι εισαγωγές ύψους 1,09 εκατ. βαρελιών την ημέρα ήταν οι χαμηλότερες για οποιονδήποτε μήνα τουλάχιστον από το 2015.

Η Ευρώπη δεν παράγει από μόνη της αρκετό ντίζελ ή καύσιμα αεροσκαφών για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και, ως εκ τούτου, βασίζεται στις εισαγωγές, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται συνήθως από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ - της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού που συνδέει τις ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου με τον υπόλοιπο κόσμο - παρεμποδίζουν αυτές τις ροές, περιορίζουν τις προμήθειες και ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές.

Πηγή: skai.gr

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