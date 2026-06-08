Υπό κράτηση ο Γάλλος τραγουδιστής Πατρίκ Μπρουέλ για καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης

Ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπρουέλ τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Εισαγγελία της Ναντέρ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Πατρίκ Μπρουέλ, ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά Γάλλους καλλιτέχνες, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Σύμφωνα με την εισαγγελία, αντιμετωπίζει καταγγελίες από πολλές γυναίκες για βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση, που φέρονται να εκτείνονται από το 1997 έως το 2012 σε Γαλλία και Βέλγιο.

Πηγή: skai.gr

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