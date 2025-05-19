Η Φίνος Φίλμ αποχαιρέτησε τον αγαπημένο ηθοποιό Νίκο Γαλανό με μία συγκινητική ανάρτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Νίκο Γαλανό, έναν από τους πιο αγαπητούς και αξιόλογους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Ένα κράμα ταλέντου, γοητείας και έντονης εκφραστικότητας, που μας χάρισε σπουδαίες ερμηνείες σε ταινίες-σταθμούς όπως «Ορατότης Μηδέν», «Η Λεωφόρος του Μίσους», «Η Αμαρτία της Ομορφιάς» «Ένα Αστείο Κορίτσι», και πολλές ακόμα. Ένας από τους ωραιότερους άνδρες του ελληνικού σινεμά, που τον χαρακτήριζε πάντα η σεμνότητα και η διακριτικότητα, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αντίο, αγαπημένε μας Νίκο. 💔 Σε ευχαριστούμε για όλα».

Πηγή: skai.gr

