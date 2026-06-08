Έκρηξη και πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο Marivex ανοικτά του Ομάν

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 12:00 τοπική ώρα, το δεξαμενόπλοιο πετρελαίου/χημικών προϊόντων Marivex, υπό σημαία Παλάου, ανέφερε έκρηξη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Γκαλάτ (Ghalat), στο Ομάν. Η Forward Seamen's Union of India, μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον 24 μέλη πληρώματος ινδικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με την UKMTO, εκκενώθηκε το πλήρωμα του πλοίου. Η UKMTO ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η έκρηξη φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Κατά τον χρόνο της αναφοράς, η αιτία της έκρηξης παρέμενε άγνωστη, ενώ δεν είχαν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς.

Το Marivex ανήκει και διαχειρίζεται η ARIHANT SHIPPING INC, με έδρα τον Παναμά.

Eίχε αποπλεύσει από την Ινδία στις 24 Απριλίου με προορισμό το Duqm στο Ομάν, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης AIS, το δεξαμενόπλοιο επιχειρούσε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του Ομάν από τις 9 Μαΐου.

Παρότι η αιτία της έκρηξης δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από άγνωστο βλήμα ή άλλο εξωτερικό παράγοντα.

Το Marivex είχε καταχωρηθεί στον κατάλογο κυρώσεων του United States Department of the Treasury από τις 18 Δεκεμβρίου 2025, όταν έφερε την προηγούμενη ονομασία Arihant, στο πλαίσιο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ARIHANT SHIPPING INC. είχε επίσης χαρακτηριστεί ως οντότητα υπό το καθεστώς κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

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