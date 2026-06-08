Ταξίδια στη Γερμανία, στρατολόγηση στη Λωρίδα της Γάζας και εκπαίδευση στη Μαλαισία συνθέτουν το διεθνές δίκτυο δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος έφτασε σήμερα στην Αθήνα συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο ίδιος είχε λάβει άσυλο στην Ελλάδα το 2023, ταξίδεψε στη Γερμανία και επέστρεψε για να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο, ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε ως βάση προπαρασκευαστικών ενεργειών ένα διαμέρισμα στα Πατήσια.

Είχε παραγγείλει χημικές ύλες για την κατασκευή βόμβας - Στο μικροσκόπιο οι διασυνδέσεις και τα ταξίδια του

Στην ομολογία του αποκάλυψε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών με χημικά υγρά, με τις αρχές να ερευνούν τώρα εξονυχιστικά όλες τις επαφές και τις επικοινωνίες του σε Ελλάδα, Γερμανία και όχι μόνο. Ο 37χρονος επίσης ανέφερε ότι είχε πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβείας και είχε παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο αλλά δεν τις παρέλαβε. Όπως είπε έχει γυναίκα και δύο παιδιά και στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, ενώ βρισκόταν στην Λωρίδα της Γάζας.

Απολογείται την Πέμπτη - Οι κατηγορίες

Ο 37χρονος έλαβε προθεσμία από τον Ανακριτή για να απολογηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση, που είχε στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Ο ίδιος που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς διώκεται για κακουργήματα και πλημμελήματα που αφορούν:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και για αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

«Είχε προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί όπως και οι υπάλληλοι της ΕΥΠ δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια», δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου στο Mega.

Μέσα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου σε πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου, ο 37χρονος φέρεται να είχε ξεκινήσει τις πρώτες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία εκρηκτικού μηχανισμού.

Η επιχείρηση «Όντιν» και τα ευρήματα

Κατά την έφοδο της αντιτρομοκρατικής κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μια ζυγαριά ακριβείας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Υπενθυμίζεται πως ο 37χρονος συνελήφθη το Σάββατο, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης όπου εργαζόταν για σεζόν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.

Επί 14 ώρες τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής επιχειρούσαν να πάρουν απαντήσεις για τα σχέδια του άνδρα από την Παλαιστίνη, αλλά και για το παρελθόν του.

«Πόσοι άλλοι υπάρχουν και τι γίνεται με το θέμα του ασύλου. Είναι εμπόλεμες χώρες που έχουν μίσος μεταξύ τους. Η Ελλάδα δε μπορεί να γίνει πεδίο τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να στην κάνει και ένας μοναχικός λύκος», δήλωσε ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος στην εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΙ.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε θέσει σε στενό κλοιό παρακολούθησης τον 37χρονο τις τελευταίες 15 ημέρες μετά από σύλληψη τεσσάρων παλαιστινίων, που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στη Κύπρο. Μάλιστα, η επιχείρηση έφερε το όνομα "Όντιν" από τον θεό της Σκανδιναβικής μυθολογίας ο οποίος στην συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο.

Πηγή: skai.gr

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