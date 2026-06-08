Σπέτσες: Το νησί χωρίς αυτοκίνητα

Το καθεστώς κυκλοφορίας στις Σπέτσες χαρακτηρίζεται από αυστηρούς περιορισμούς, καθώς η κίνηση των αυτοκινήτων απαγορεύεται καθολικά, με εξαίρεση αποκλειστικά τους μόνιμους κατοίκους που διαθέτουν ειδική άδεια και μόνο για περιοχές εκτός του κεντρικού οικισμού.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να μετακινηθούν με μηχανές, ποδήλατα, άμαξες, ενώ τα τελευταία χρόνια, πολλοί νοικιάζουν «γουρούνες» και ηλεκτρικά πατίνια.

Η εκρηκτική αύξηση των επισκεπτών, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία από «γουρούνες» (ATV), ηλεκτρικά πατίνια, δίκυκλα και επαγγελματικά τρίκυκλα μεταφορών, προκαλεί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες κυκλοφοριακή ασφυξία...

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Πηγή: skai.gr

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