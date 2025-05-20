Επιφυλακτικότητα ζήτησε από τους κατοίκους της Εύβοιας ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Συνδέσεις» καθώς όπως είπε υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ενεργό ρήγμα στην περιοχή το οποίο μπορεί να δώσει ένα σεισμό της τάξη των 5,5 ή μεγαλύτερο.

«Θα πρέπει να είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί. Οι ακολουθίες δεν κλείνουν τόσο γρήγορα, ούτε τόσο απότομα. Πολλές φορές εμφανίζονται τέτοιες μικρό-παροδικές αυξομειώσεις σεισμικότητας. Νομίζω θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα όλη αυτή την εβδομάδα, επειδή ακριβώς η δραστηριότητα επέμενε, επειδή υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ενεργό ρήγμα στην περιοχή, το οποίο είναι από το Προκόπι και πηγαίνει προς τα βορειοανατολικά, προς το Πήλι, στην παραλία και ενδεχομένως συνεχίζει και μέσα στη θάλασσα με ένα μήκος τάξης των 10 χιλιομέτρων, το οποίο μπορεί να δώσει ένα σεισμό της τάξη των 5,5 ή μεγαλύτερο. Επειδή υπάρχουν παλιά κτήρια στην περιοχή που δεν έχουν εχέγγυα σεισμικής επάρκειας, για αυτό τον λόγο πρέπει δυστυχώς τις επόμενες ημέρες να παραμείνουμε επιφυλακτικοί και να δούμε πως θα εξελιχθεί η ακολουθία» τόνισε ο κ. Παπαζάχος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουμε πάρα πολλές ακολουθίες στον ελληνικό χώρο που κρατάνε δυσανάλογα μεγάλο χρονικό διάστημα. «Ξέρω ότι αυτό δεν ακούγεται και πολύ ευχάριστο, αλλά έχουμε τέτοιες ακολουθίες οι οποίες έχουν κρατήσει μήνες και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και πάνω από ένα χρόνο. Συνήθως όμως είναι φαινόμενα που μέσα σε μία δύο εβδομάδες ολοκληρώνονται και δείχνουν τουλάχιστον τις διαθέσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους επισκεφθεί ο Εγκέλαδος. Και λίγο αργότερα θα γίνει κάποιος ξεχασμένος, μικρότερος σεισμός, αλλά τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή την έντονη φάση που είμαστε τώρα με τους απανωτούς σεισμούς. Συνεπώς, δυστυχώς θα πρέπει να πάμε στη λογική του βλέποντας και κάνοντας πως θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη εβδομάδα».

Ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι κάποιος, ο οποίος μένει στην περιοχή και μένει σε ένα σύγχρονο σπίτι το οποίο παρόλο που δέχτηκε αυτούς τους σεισμούς δεν έπαθε τίποτα, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται και να μην μένει στο σπίτι του. «Κάποιος όμως, ο οποίος μένει σε ένα παλιό σπίτι, το οποίο είναι πλινθόκτιστο, το οποίο έχει εμφανίσει ρωγμές ή οτιδήποτε άλλο από τους συγκεκριμένους σεισμούς που έδωσαν αρκετά μεγάλες επιταχύνσεις, είναι πολύ απλό: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει».

«Είδα σήμερα και χθες ότι κατοικούνται κτήρια τα οποία είναι κίτρινα, παραμένουν μέσα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ένα 5.2 μπορεί να γίνει σε τρία λεπτά από τώρα που μιλάμε, να δώσει σημαντικές επιταχύνσεις και να οδηγήσει σε αστοχίες και καταρρεύσεις. Δεν υπάρχει λύση για τους σεισμούς. Λύση για τους σεισμούς είναι μία αντισεισμική κατασκευή. Αν κάποιος μένει σε ένα παλιό σπίτι το οποίο δεν έχει κανένα εχέγγυο της μικρής προστασίας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μένει στο σπίτι εν μέσω μιας τέτοιας ακολουθίας» κατέληξε.

