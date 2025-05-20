Στις φυλακές της Κέρκυρας, όπου επικράτησε το πρωί ένταση, βρίσκονται ο αστυνομικός διευθυντής του νησιού και δύο διαπραγματευτές.

Μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής και σωφρονιστικών υπαλλήλων έσβησε η φωτιά που είχαν βάλει σε στρώματα και άλλα αντικείμενα οι κρατούμενοι στις πτέρυγες Ε και Ζ.

Στις πτέρυγες Α και Ζ, από όπου ξεκίνησαν τα επεισόδια, κρατούνται Γεωργιανοί και Αλβανοί κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαμαρτυρήθηκαν για τον έλεγχο που έγινε στα κελιά τους πριν από λίγες μέρες όπου βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με το kerkirasimera.gr, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Διαμαρτυρία κρατουμένων στις φυλακές Κέρκυρας. pic.twitter.com/RRTW8eOvFg — EFSYN (@EFSYNTAKTON) May 20, 2025

Πηγή: skai.gr

