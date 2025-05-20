Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έσβησε η φωτιά στις φυλακές Κέρκυρας - Επί τόπου ο αστυνομικός διευθυντής του νησιού και διαπραγματευτές - Βίντεο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κρατούμενοι διαμαρτύρονται για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα κελιά - Αστυνομική δύναμη στο σημείο

UPDATE: 11:19
Κέρκυρα φυλακές

Στις φυλακές της Κέρκυρας, όπου επικράτησε το πρωί ένταση, βρίσκονται ο αστυνομικός διευθυντής του νησιού και δύο διαπραγματευτές.

Μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής και σωφρονιστικών υπαλλήλων έσβησε η φωτιά που είχαν βάλει σε στρώματα και άλλα αντικείμενα οι κρατούμενοι στις πτέρυγες Ε και Ζ.

Στις πτέρυγες Α και Ζ, από όπου ξεκίνησαν τα επεισόδια, κρατούνται Γεωργιανοί και Αλβανοί κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαμαρτυρήθηκαν για τον έλεγχο που έγινε στα κελιά τους πριν από λίγες μέρες όπου βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με το kerkirasimera.gr, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φυλακή Κέρκυρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark