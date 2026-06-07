Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών για τους σεισμούς στην Εύβοια

Τις πρώτες εκτιμήσεις για τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη βόρεια Εύβοια που έγιναν αισθητές και στην Αττική έκαναν οι ειδικοί, οι οποίοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «Στην περιοχή έχουμε τέτοιους σεισμούς κατά περιόδους, της τάξεως των 5 βαθμών, και μικρότερους, οι οποίοι έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι κρατάνε για λίγες ημέρες, ανάλογα την περίπτωση. Πέρυσι ουσιαστικά είχαμε ακόμα μία τέτοια διαδικασία στην ίδια περιοχή. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά της περιοχής δείχνουν ότι ναι μεν έχουμε κάποια σεισμικότητα, αυτή η σεισμικότητα δεν μπορεί να υπερβεί κατά την άποψή μου τους 5, 5.1, 5.2 βαθμούς, αλλά θα έχουμε όμως μικρότερους σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας».

Σε ερώτηση αν το 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός ο κ. Λέκκα απάντησε: «Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε ένα σμήνος σεισμών [...] δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι ο κύριος σεισμός και ποιος είναι ο δεύτερος. Δηλαδή σχεδόν έχουμε το ίδιο επίπεδο σεισμών που διαφέρουν πολύ λίγο και δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιος ήταν ο κύριος σεισμός. Το σημαντικό στην περίπτωση του Προκοπίου είναι ότι διατηρείται μεν για αρκετό χρονικό διάστημα, για ώρες, για μέρες ενδεχομένως, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά δεν έχουμε υπέρβαση των μεγεθών, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο θεαματικό μέγεθος πάνω από 5. Οπότε, με βάση αυτό το μέγεθος είμαστε ασφαλείς. Και δεν έγιναν ζημιές στην περιοχή, έγιναν ζημιές βέβαια σε παλιά κτίσματα, κάποιες κατολισθήσεις, αλλά ο κύριος ο συντριπτικός όγκος του οικιστικού ιστού έμεινε ανέπαφος».

Με τη σειρά του ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος ανέφερε ότι σεισμοί της τάξης των 5 βαθμών συμβαίνουν συχνά στην Ελλάδα. «Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή. Σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας» σημείωσε. Όπως εξήγησε, η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν οι δονήσεις στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. «Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο», τόνισε.

Καθησυχαστικός εμφανίζεται και ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς λέγοντας στον ΣΚΑΪ 100,3 πως «αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε».

Ο κ. Γκανάς σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι, σε βάθος 10 χλμ, που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα». Πρόσθεσε, ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθείς εάν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνισε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος.

«Έχουμε μία σειρά σεισμών με αρκετά μεγάλο μέγεθος, 4,8, 4,3 και 5,2. Είναι η περιοχή στο Προκόπι αλλά δεν είναι στην ίδια επικεντρική περιοχή που ήταν οι σεισμοί του 2025 τον Μάιο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις.

Ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι «είναι πολύ κοντά στον Ευβοϊκό κόλπο», κάτι το οποίο, όπως πρόσθεσε, φαίνεται από τους μηχανισμούς γένεσης, «ότι ακολουθούν τα ρήγματα που είναι παράλληλα με τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου».

«Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία ότι διατάσσεται και αυτή κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το τι συζητάμε και να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με την επικινδυνότητα της κατάστασης. Αυτά τα δεδομένα ακόμα δεν τα έχουμε σίγουρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να διαμορφώνεται η μετασεισμική ακολουθία, η οποία θα μας υποδείξει τις ρηξιγενείς ζώνες που ενεργοποιήθηκαν», κατέληξε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

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