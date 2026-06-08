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Συναγερμός στο Λουτράκι: Ήχησε το 112 για τη φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια - Κινητοποιήθηκαν εναέρια - Δείτε βίντεο

Ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου - Στο σημείο σπεύδουν και αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις - Σε απόσταση υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια

UPDATE: 16:26
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Φωτιά στο Λουτράκι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική γύρω στις 15:50 το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, με τις αρχές να ενεργοποιούν το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

112

Στο σημείο αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις, καθώς σε απόσταση υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Λουτράκι
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