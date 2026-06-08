Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική γύρω στις 15:50 το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, με τις αρχές να ενεργοποιούν το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις, καθώς σε απόσταση υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.