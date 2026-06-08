Μελής προς «αιώνιους» πριν το ντέρμπι: «Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το Game 3 της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη που θα τους δώσει το προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής, μέσω επιστολής προς τους δύο «αιώνιους» ζήτησε να αποφευχθούν οι εντάσεις σε κάθε επίπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:



«Αξιότιμοι Κύριοι,



Εν όψει της εν εξελίξει διεξαγωγής των τελικών της Β΄ φάσης της STOIXIMAN GBL, η οποία αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειας ολόκληρης της χρονιάς, θέτουμε υπόψη σας τα εξής.



Είναι απολύτως σεβαστό το δικαίωμα κάθε ομάδας να εκφράζει τις θέσεις, τις απόψεις της και τις τυχόν ενστάσεις της.



Προτεραιότητα του Συνδέσμου μας είναι η προστασία του κύρους του πρωταθλήματος, η ασφαλής διεξαγωγή των αγώνων και η διασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται με ισονομία και σεβασμό.



Όπως γνωρίζετε, οι τελικοί δεν αναδεικνύουν μόνο τον πρωταθλητή αλλά αποτελούν το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό δείγμα του θεσμικού κύρους και της αξίας του ίδιου του πρωταθλήματος.



Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οι οποιεσδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκόμενων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ.



Ευχαριστούμε για τη συνεργασία



Με εκτίμηση



Για τον ΕΣΑΚΕ



Μιχάλης Μελής».

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