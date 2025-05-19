Σήμερα, έγινε γνωστό το θλιβερό νέο του θανάτου του Νίκου Γαλανού, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Νίκος Σουπιωνάς και γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 1945.

Ήταν Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1960, ενώ έγινε αρκετά γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Μία καλλιτεχνική πορεία σχεδόν 65 χρόνων

Με τους ρόλους που ενσάρκωσε ο Νίκος Γαλανός, άφησε το δικό του προσωπικό στίγμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση για σχεδόν 65 χρόνια

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1962 ερμηνεύοντας ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Οργή». Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο παίζοντας μαζί με την Τζένη Καρέζη στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Την ίδια περίοδο συμμετείχε και στις ταινίες «Κραυγή» (1964), «Τα δάκρυα μου είναι καυτά» (1964), «Ο Ουρανοκατέβατος» (1965), «Η λεωφόρος του μίσους» (1968), «Πανικός» (1969) και «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» (1969).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πρωταγωνίστησε μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» στον ρόλο του Αλέκου Βενιέρη γενόμενος ευρέως γνωστός, ενώ ακολούθησαν και άλλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε ταινίες. Κάποιες από τις πιο γνωστές είναι «Ορατότης μηδέν» (1970), «Ο Αστραπόγιαννος» (1970), «Η Αλίκη Δικτάτωρ» (1972), ενώ η ταινία «Η αμαρτία της ομορφιάς» το 1972 σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακόμη το 1974 έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο μέσω της σειράς «Οι Δίκαιοι» ακολουθώντας πρωταγωνιστικοί ρόλοι στις σειρές «Το Ταξίδι», «Έρωτας και Επανάσταση», «Η μάχη των πελαργών», «Οι φρουροί της Αχαΐας» και άλλες.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές: «Μαρίνα Αυγέρη», «Το δίχτυ», «Αθάνατες Ιστορίες Αγάπης», «Ένας Πυγμαλίων», «Η μενεξεδένια πολιτεία», «Λέσχη μυστηρίου», «Ο κόσμος και ο Κοσμάς», «Μαντώ Μαυρογένους», «Τα σκληρά καρύδια», «Οι Ιερόσυλοι», «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα», «Καφενείο Εμιγκρέκ», «Η βεντέτα», «Ο Άγνωστος», «Αντίζηλες», «Το Τραστ», «Ανατολικός Άνεμος», «Τμήμα Ηθών», «Κάζα ντι μακαρόνι», «Η Ελίζα και οι άλλοι», «Πάθος», «Η οργή των θεών», «Χαραυγή»,«Τολμηρές Ιστορίες», «Η Λάμψη», «Έκπτωτος Άγγελος», «Το κλειδί», «Κάτω από την Ακρόπολη», «Αν μ' αγαπάς», «Μη μου λες αντίο», «Απαγορευμένη Αγάπη», «Τα χρυσά κορίτσια», «1 μήνας και κάτι», «Ποιος μας πιάνει!», «Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα »,« 4 », «Κλεμμένα Όνειρα», «9 Μήνες», «Έρωτας Μετά», «Η Γη Της Ελιάς»

