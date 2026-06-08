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Προ των πυλών στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι

Οδήγησε την «σκουάντρα ατζούρα» στην κορυφή της Ευρώπης το 2021 και πέντε χρόνια αργότερα ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου στον πάγκο της ιταλικής εθνικής ομάδας 

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Ρομπέρτο Μανσίνι

Ο κόουτς που επί των ημερών του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη με αναβολή ενός έτους, το 2021, η Ιταλία έπαιξε αξιοθαύμαστο ποδόσφαιρο και κατέκτησε την κορυφή, δείχνει έτοιμος ν' αναλάβει ξανά την τεχνική ηγεσία!

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάγκο της Αλ Σαντ, παρουσιάζεται ως το απόλυτο φαβορί και ο επικρατέστερος για την επόμενη μέρα της «σκουάντρα ατζούρα» μετά τη νέα χρονιά ντροπής και το νέο κάζο με την αποτυχία παρουσίας σε ακόμα ένα Μουντιάλ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για υπόθεση που μόλις ανάψει το πράσινο φως, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας θα ολοκληρωθεί άμεσα για τη μεγάλη επιστροφή του 61χρονου προπονητή.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: προπονητής Ιταλία
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